"Есть неофициальное мнение Комиссии, которое полезно сегодня для стран, где генерация электроэнергии дешевле. Модель, предложенная Комиссией, для Литвы сегодня совершенно неприемлема, потому что субсидии в этих странах, после изъятия (...) сверхприбыли от возобновляемой и другой энергии, через определенные механизмы будут распределяться среди потребителей этих стран", – заявил Крейвис во вторник на дискуссии в комитете Сейма по экономике.

"Поскольку у нас нет генерации, нам нечего изымать, мы получим эту модель таковой, что у нас будут высокие цены, в остальной Европе цены будут намного ниже", — сказал министр.

По словам Крейвиса, Литва скорее согласится, например, на потолок цен на российский газ.

"Страны-члены, страна-председатель (Чехия - BNS) предлагают другие модели, такие как потолок цен на газ, потолок цен на российский газ и другие меры, более приемлемые для нас", - сказал министр.

Он сказал, что не ждет от Брюсселя быстрых решений по регулированию рынка электроэнергии и считает, что они могут быть приняты не министрами энергетики, а Советом Европы.

Советник президента: предложение ЕК по рынку электроэнергии вызывает беспокойство

Первоначальное предложение по регулированию рынка электроэнергии, представленное Европейской Комиссией (ЕК), вызывает беспокойство, говорит советник президента Литвы Ярослав Неверович. По его словам, Европейский Союз (ЕС) должен найти решения по снижению цен на рынке, например, исключив газ из алгоритма формирования цен на электроэнергию.

"Мы видели первоначальные предложения ЕС о возможных мерах, эти предложения больше похожи на перечень мер, уже применяемых другими государствами, в том числе на то, что было в Литве, определённые механизмы компенсации домохозяйствам. Но первоначальное предложение комиссии немного беспокоит, потому что оно может пойти не в том направлении — речь идет не о снижении цен, а о сборе средств с рынка, чтобы перераспределить эти средства", — сказал советник во вторник радиостанции Ziniu radijas.

"В случае энергетической войны против ЕС у блока есть вес и возможность немного изменить структуру рынка, в частности, убрав газ из алгоритма ценообразования, чтобы позволить всем остальным генерациям конкурировать за более низкую цену - очевидно, что газ здесь самая большая проблема", - добавил он.

По словам Неверовича, только при сохранении определенного дефицита непроизведенной электроэнергии недостающее количество можно заказать по прозрачному принципу, включая затраты и маржу и производя недостающее количество электроэнергии из газа.

"Общеевропейское решение не должно означать, что деньги уходят из Литвы и поддерживают, например, шведских или немецких потребителей за счет литовских потребителей", - сказал он.

Президент ЕК Урсула фон дер Лайен заявила на прошлой неделе в Словении, что институты Сообщества готовят срочное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии.