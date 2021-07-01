Он заявил это после встречи с министром экономики Латвии Янисом Витенбергсом в четверг в Риге. Министры обсуждали предлагаемые Литвой правила торговли электроэнергией из третьих стран.

"Плохое известие или известие похуже то, что отличаются точки зрения, как этого достичь. Что мы видим из дискуссии сегодня - латвийская сторона продолжает утверждать, что они торгуют российским электричеством, которое поступает в Литву через перемычку Литва - Беларусь. Но они утверждают, что этот поток российский только потому, что у них есть российские сертификаты", - сказал Д. Крейвис по телефону BNS.

По словам Д. Крейвиса, на последних переговорах представители Эстонии и Латвии предложили компромисс - снизить коэффициент пропускной способности с 0,62 до 0,47, однако он не устраивает Литву, потому что все равно позволит белорусской электроэнергии поступать в страны Балтии.

"Наш закон очень внятный - чтобы (белорусская электроэнергия - ред.) вообще не поступала на рынок стран Балтии. Так что если бы Латвия использовала только свои межсоединения - коэффициент 0,32–0,33, тогда эта белорусская электроэнергия не импортировалась бы. (...) 320 мегаватт - мощность латвийского межсоединения", - сказал Д. Крейвис.

Он подчеркнул, что по этому вопросу соглашения с латышами все еще нет.

"Я чувствую, что они слышат аргументы, но, наверное, им очень трудно изменить решение, которое было принято год назад, об этом коэффициенте 0,62", – сказал министр.

Он также сообщил латвийскому коллеге, что Литва намерена провести в жизнь правовые средства, которые оставят возможность договориться о трехсторонней методике торговли. Уже в ближайшее время министр будет просить правительство одобрить дальнейшие действия. Однако он не хотел пока раскрыть, что это за действия.

"Очень надеюсь, что эти средства приведут к тем или иным решениям, которые обеспечат, что "антиостровецкий" закон будет соблюдаться", - резюмировал Д. Крейвис.

Министр, в частности, сообщил, что сейчас в Беларуси выработка и потребление электроэнергии сбалансированы, и ее потока в Литву по сути нет.

"Поток из третьих стран в Балтийские страны очень уменьшился, составляет около 200 мегаватт. Тому есть причины: прежде всего, Беларусь сбалансирована, вырабатывает столько, сколько потребляет. Поскольку лето жаркое, можно предположить, что у России тоже нет избытка. Кроме того, идет ремонт определенных линий между Латвией и Эстонией", - сказал министр энергетики.