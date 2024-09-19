Министр энергетики: полного электроэнергетического самообеспечения Литва достигнет к 2028 году

„Глядя на то, в каком направлении мы движемся, видно, что полного самообеспечения достигнем раньше. С сегодняшней точки нам кажется, что 2028 год — это тот год, когда мы обеспечим все наши потребности. На данный момент (мы производим – ELTA) около 60 проц. и думаю, что в конце года мы приблизимся к 65 проц.“, – сказал министр в эфире радиостанции LRT.
По словам Д. Крейвиса, в ноябре министерство планирует объявить еще два приглашения по 25 млн евро каждое на поддержку приобретения электростанций. А к концу года, по оценкам, общая сумма поддержки составит примерно 140 млн евро.
„С начала года общая сумма, вероятно, достигнет примерно 140 млн евро по всем мерам. (…) Жители ежегодно получают поддержку на сумму около 150 млн евро для установки как солнечных электростанций, так и зарядных станций или тепловых насосов, и это закладывает прочный фундамент для энергетической независимости нашей страны“, – заверил Д. Крейвис.
Как предусмотрено в принятой Сеймом Национальной стратегии энергетической независимости (НСЭН), к 2030 г. в Литве планируется построить два морских ветропарка общей мощностью 1,4 МВт (мегаватт), а к 2050 году мощность ветряных электростанций должна увеличиться до 4,5 ГВт (гигаватт).
Кроме того, стратегия предусматривает развитие солнечных электростанций на суше. К 2030 году в Литве будет установлено 4,1 ГВт солнечных электростанций, также, планируется, что к 2050 году мощность солнечных электростанций достигнет 9 ГВт.