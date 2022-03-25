"Orlen отказывается от российский нефти и планирует производить продукты только из нефти Aramco (компании Saudi Aramco – BNS), из Саудовской Аравии", - сказал Крейвис журналистам в пятницу.

До этого большая часть перерабатываемой Orlen Lietuva нефти была российской.

О том, что Orlen в ближайшее время планирует полностью отказаться от российской нефти, во вторник говорила и премьер Ингрида Шимоните.

Заместитель гендиректора Orlen Lietuva Аудрюс Даугнора какое-то время назад сказал, что предприятие с 2014 года диверсифицирует сырье и перерабатывает не только российскую нефть, поэтому компании не составит труда отказаться от этого сырья.

По его словам, в последние годы на заводе обычно перерабатывалось около двух третей российской нефти, однако сейчас "эти цифры переворачиваются в обратную сторону".

Концерн Orlen еще в начале марта сообщил, что с целью улучшения поставок нефти на заводы концерна с альтернативных направлений с Saudi Aramco договорено о покупке 5 дополнительных танкеров с нефтью Северного моря и часть этой нефти будет предназначаться и для НПЗ в Мажейкяй.

Польский Orlen в прошлом году сообщил, что 57% сырья для своих НПЗ покупает в России по долгосрочным договорам поставок, примерно 8% - в Саудовской Аравии, а остальное - на спотовом рынке.