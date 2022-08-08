"На сегодняшний день мы не планируем перенос третьего этапа", – сказал в понедельник Д. Крейвис на пресс-конференции.

По действующему сейчас порядку жители, потребляющие в год электроэнергии до 1 тыс. киловатт-часов (квт/ч), то есть попадающие в последний, третий этап либерализации энергорынка, должны подписать договоры с поставщиком энергии до 18 декабря этого года, а начало действия договоров планируется с 1 января 2023 г.

"Следует констатировать, что по сути либерализация оправдала себя. Это показывают суммы, которые платят потребители. Придется ли в будущем отложить... Наверное, сегодня не видим таких причин. Если будем видеть, что появились весомые причины, то и сделаем", – сказал министр.

В пятницу Perlas energija объявила, что все клиенты предприятия, платившие до сих пор фиксированную цены за электроэнергию, с 5 сентября будут платить по биржевой цене.

После завершения в начале июля второго этапа либерализации энергорынка Perlas energija была втором поставщиком, подписавшим наибольшее число договоров с клиентами – его выбрали около 15 проц. жителей, потребляющих в год 1–5 тыс. квт/ч электроэнергии (67 проц. выбрали Ignitis, около 8 проц. – Elektrum Lietuva и Enefit).