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На Белорусскую АЭС (БелАЭС, Островец) доставлено ядерное топливо для второго реактора, но министр энергетики Литвы сомневается, что этот энергоблок сможет заработать через год.
Министр энергетики Литвы сомневается в сроках подключения второго реактора БелАЭС
© Itar-Tass / Scanpix

"Главное, что оба энергоблока предназначались для экспорта электроэнергии. После первого энергоблока у Беларуси избыток 550 мегаватт. На сегодняшний день для того, чтобы мог действовать первый энергоблок, Беларусь отключает свои модифицированные электростанции", - прокомментировал Дайнюс Крейвис.

По его словам, если учитывать ограниченные резервы электроэнергии Беларуси и низкое пока потребление там электроэнергии, еще не ясно, "сколько пролежит это топливо в хранилище".

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"Прежде всего, Беларуси не хватает резервов, второй аспект - потребление: еще дополнительно 1,2 гигаватта должно быть потреблено. В Беларуси много говорят о том, как они будут отапливать дома электричеством, реорганизуют всю энергетическую инфраструктуру под электричество, но это занимает много времени. И надеяться, что через год все изменится, наверное, не стоит", - сказал министр.

Д. Крейвис упомянул, что будущее проекта БелАЭС будет зависеть и от политической ситуации в Беларуси, которая со временем может измениться.

"Будем надеяться, что те отношения, которые у нас есть с белорусской оппозицией, и ее настрой закрыть АЭС, сохранятся, и политическую цель, чтобы эта станция не действовала, мы достигнем", - сказал министр энергетики.

Первый реактор физически был подключен в августе прошлого года и с того времени находится в режиме испытаний. Согласно нынешним планам Минска, второй реактор планируется подключить в первом полугодии 2022 года.

Литва является наиболее активным критиком БелАЭС и добивается бойкота электроэнергии с этой атомной станции. Беларусь отклоняет претензии по поводу безопасности станции.

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