Министр энергетики Литвы: производя достаточное количество электроэнергии для собственных нужд, мы стабилизируем цены для потребителей

В конце марта министр представил новую Национальную стратегию энергетической независимости (НСЭН), которая предусматривает, что благодаря высокому потенциалу возобновляемых источников энергии Литва к 2050 г. может стать одной из первых стран Европейского союза (ЕС) с избыточным производством электроэнергии.

"С этой точки зрения стратегия составлена таким образом, чтобы все цены для жителей Литвы, для нашего бизнеса были достаточно низкими, чтобы мы были конкурентоспособными, а жители могли с легкостью оплачивать все услуги, связанные с энергетикой" – заявил в четверг в эфире радиостанции Žinių radijas министр энергетики Дайнюс Крейвис.