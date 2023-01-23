По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, это говорит о том, что законы рынка действуют даже в случае государственных компенсаций всем потребителям электроэнергии, но надеется, что динамика цен в новых предложениях независимых поставщиков электроэнергии будет более интенсивна.

"Снижение цены на газ, погода, благоприятная для производства возобновляемой энергии, а также развитие возобновляемой энергетики вселяют надежду, что таких скачков цен на электроэнергию, как в прошлом году, в этом году мы больше не увидим. Это также вселяет надежду, что независимые поставщики пересмотрят рыночные условия и снизившиеся риски, поэтому призываю их активнее обновить предлагаемые клиентам планы и таким образом повысить конкуренцию на рынке и пользу для потребителей", – говорит министр.

Dainius Kreivys © ELTA / Julius Kalinskas

В настоящее время независимого поставщика электроэнергии выбрали 70 проц. всех бытовых потребителей.

Министерство энергетики напоминает, что все потребители электроэнергии могут в любое время пересмотреть условия расторжения договора и поменять поставщика электроэнергии.

Так же, после принятия Сеймом поправок к закону об энергетике и электроэнергии и сокращения коэффициента гарантийной поставки электроэнергии с 1,25 до 1,15, снизилась цена гарантийной поставки бытовым потребителям.