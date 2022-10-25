"Решения необходимы как можно скорее, поэтому мы должны объединить наши усилия для поиска подходящих механизмов, которые позволили бы реализовать эти меры еще до наступления зимы", — отметил Д. Крейвис после саммита министров энергетики ЕС в пресс-релизе Министерства энергетики Литвы.

Лидеры стран ЕС, собравшиеся на прошлой неделе в Брюсселе, достигли компромисса и призвали ЕК и министров энергетики ЕС представить конкретные решения в отношении потолка цен на газ, используемый для производства электроэнергии, включая анализ затрат и выгод, а также по вопросу временного динамичного коридора цен на газ.