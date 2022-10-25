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После того, как лидеры стран Европейского союза (ЕС) призвали министров энергетики ЕС и Европейскую комиссию (ЕК) предложить конкретные решения относительно потолка цен на газ, используемый для производства электроэнергии, министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что это следует сделать до зимы.
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
© DELFI / Andrius Ufartas

"Решения необходимы как можно скорее, поэтому мы должны объединить наши усилия для поиска подходящих механизмов, которые позволили бы реализовать эти меры еще до наступления зимы", — отметил Д. Крейвис после саммита министров энергетики ЕС в пресс-релизе Министерства энергетики Литвы.

Лидеры стран ЕС, собравшиеся на прошлой неделе в Брюсселе, достигли компромисса и призвали ЕК и министров энергетики ЕС представить конкретные решения в отношении потолка цен на газ, используемый для производства электроэнергии, включая анализ затрат и выгод, а также по вопросу временного динамичного коридора цен на газ.

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