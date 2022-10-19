Во вторник ЕК предложила странам ЕС закупать газ совместно, ограничивать цены на бирже TTF в Нидерландах, снижать спрос на газ, а также новые меры по прозрачному и солидарному использованию инфраструктуры.
"Регламент ЕК - это шаг вперед, однако мы видим, что его нужно еще править, и мы планируем поднять этот вопрос. В первую очередь, потолок цен, который предусмотрен в регламенте, активируется в том случае, который видит ЕК. Мы хотим, чтобы это был ясный автоматический механизм, или при достижении определенной цены, или при резком расхождении европейского газового индекса. Вероятно, мы об этом и будет говорить в будущем", - отметил министр.
Он полагает, что, хотя цены на газ начали снижаться, такой механизм поможет защититься от резкого роста цен в будущем.
"Цены на газ низкие и падают, это будет страховой полис на будущее, возможно, на следующий год, мы видим риски, что цена может повыситься. Мы полагаем, что такой риск велик в январе, феврале и в следующем году, когда будут дополнительные газохранилища", - отметил он.
Пакет ЕК по снижению цен в целом удовлетворяет Литву, но еще нужно вести переговоры, отметил Д. Крейвис.
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