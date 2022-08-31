На встрече, в которой участвовали председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, президенты, премьер-министры и министры энергетики Балтийских стран, обсуждались вопросы энергетической безопасности и скорейшего перехода к возобновляемой энергетике.

Наибольшее внимание на встрече было уделено вопросам независимости от российской энергии, ресурсам возобновляемой энергии, скорейшей синхронизации Балтийских стран с европейскими сетями.

"Сегодня мы подробно обсудили важные и актуальные для всех нас вопросы. Договорились, что наш ответ на энергетическую войну России против Европы должен быть единым, а наша солидарность важна как никогда. Мы должны создать тесно интегрированный, хорошо соединенный региональный энергорынок, чтобы могли обеспечить бесперебойную поставку энергии по доступным для наших потребителей ценам и противостоять шантажу российской энергетики. Договорились двигаться в направлении большей интеграции рынка, так как только так можно повысить свою безопасность и конкурентоспособность", - цитируется в распространенном Минэнерго сообщении для печати министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Министры энергетики подписали декларацию, в которой говорится об ускорении постепенного отказа от российской энергии. Балтийские страны договорились увеличить в ближайшие восемь лет мощности ветряной энергии в Балтийском море почти в семь раз – с 2,8 GW до 19,6 GW.

В декларации говорится также, что в ближайшее время будет расшириться сотрудничество в области импорта СПГ, включая строительство необходимой инфраструктуры, такой как портов и терминалов СПГ. Министр энергетики договорился также с представителями Латвии, Эстонии и Дании о дальнейшем сотрудничестве в области развития морской ветроэнергетики.