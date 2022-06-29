"Аккумуляторы будут обеспечивать электричество в наших домах всякий раз, когда мы отключаемся от БРЭЛЛ — это самое важное. До тех пор, пока аккумуляторы не установлены, если что-то случится с нашей системой, мы получаем моментальную мощность из России. После установки аккумуляторов мы будем полностью независимой системой", — сказал Крейвис журналистам на Вильнюсской трансформаторной подстанции в Траку-Воке в среду.
"Это огромный шаг как к нашей энергетической безопасности, так и к синхронизации (с континентальной Европой - BNS)", - добавил министр.
По его словам, накопление электроэнергии также поможет развитию возобновляемой энергетики в Литве.
"Последний шаг, который останется, — это обеспечение производства электроэнергии. В 2030 году мы будем производить сто процентов электроэнергии в Литве, и аккумуляторы станут одной из основ, которая позволит интегрировать такое большое количество возобновляемой энергии", — сказал Крейвис.
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