"Конкуренция (среди независимых поставщиков электроэнергии – ELTA) действительно достаточно острая, и поставщики электроэнергии предлагают все более и более выгодные цены", – сказал Д. Крейвис во вторник на встрече с парламентской фракцией Партии труда.
По его словам, об этом свидетельствуют действия поставщиков на рынке – как утверждает Д. Крейвис, поставщики "очень активно реагируют на меняющуюся ситуацию" и снижают тарифы планов, предлагая потребителям более выгодные условия.
"Я видел опубликованное Ignitis сообщение о том, что они не только снизили цены до 26 или 25,5 центов (за киловатт-час — ELTA), но они четко обязались не взимать никаких неустоек. Ignitis обязался не взимать неустойки. Об этом же заявил Elektrum", – сказал министр.
"Похоже, рынок электроэнергии работает. Точно также как и на рынке мобильных телекоммуникаций, когда на снижение цен одним игроком автоматически реагируют и остальные игроки", – отметил Д. Крейвис.
По подсчетам Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), по сравнению с ценами первой недели февраля тарифы фиксированных планов, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии, на прошлой неделе продолжали снижаться: Ignitis – на 9 проц., Elektrum Lietuva — на 4 проц., а один поставщик, Enefit, не менял тариф. Предлагаемые всеми тремя поставщиками ночные двухзонные тарифы были ниже 0,28 евро/кВтч.
Во вторник Ignitis сообщил, что меняющим план клиентам не придется возмещать полученные скидки, если они выберут другой план компании.
По подсчетам Litgrid, в начале 2023 года, по сравнению с концом прошлого года, цены на электроэнергию заметно снизились – в январе средняя оптовая цена на электроэнергию составляла 103 евро/МВтч и была на 61 проц. ниже, чем в декабре.
По данным ЛАЭ, с 1 по 7 февраля средняя биржевая цена на электроэнергию повысилась на 34 проц. – до 0,138 евро/кВтч.
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