Министр энергетики Литвы: из ЕС есть хорошие новости

По его словам, хотя большинство стран поддерживают неблагоприятное для зависящей от импорта электроэнергии Литвы предложение обложить налогом сверхплановые доходы производителей более дешевой электроэнергии и распределить их для снижения цен на электричество, в регламенте ЕК предусмотрена статья, по которой производители экспортирующих электроэнергию стран должны будут подписать с Литвой двусторонние договоры.

Таким образом цены на электроэнергию можно было бы снизить не только в тех странах, где производится дешевая электроэнергия, но и в Литве.

"Могу заверить, что с пятницы до вчерашнего дня, все выходные, интенсивно работали (...) и есть хорошие новости", – обратился в четверг Д. Крейвис к парламентариям фракции "Во имя Литвы".

"Появилась статья, в которой говорится, что со странами, импортирующими электроэнергии больше, чем они производят, поставляющие электроэнергию страны должны заключить договор до 1 декабря", – сообщил министр, назвав эту статью регламента "достижением" и "хорошим примером".

Касаясь другого обсуждаемого на уровне ЕС решения – ограничить цены на газ, введя "потолок" цен, министр заверил, что государства Сообщества поддерживают это предложение, но еще должны договориться, на каком уровне цены будут фиксироваться и как компенсировалась бы разница между зафиксированной и реальной ценой.

"Этот вопрос продвигается", – заверил министр.

ЕС сейчас ищет способы, как уменьшить рекордные цены на электроэнергию – применять ли "потолок" цен на импортируемый из России или используемый для производства электроэнергии газ. ЕК предложила также ограничить сверхплановые доходы возобновляемых источников, производства атомной энергии и угля, и за счет этого снизить энергоцены для бизнеса и жителей.

Такой вариант неблагоприятен для Литвы, импортирующей большую часть электроэнергии, а генерация из возобновляемых источников недостаточна. По словам представителей Министерства энергетики, в случае применения ЕС этой модели, цены на электроэнергию в Литве остались бы высокими, а в производящих электроэнергию странах – снизились бы, что сказалось бы на конкурентоспособности литовского бизнеса.

Руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что ЕС планирует "глубокую и всестороннюю" реформу рынка электроэнергии, чтобы преодолеть энергетический кризис, вызванный войной России в Украине.

В числе планируемых мер – ограничение прибыли производителей электроэнергии, что позволило бы собрать 140 млрд. евро и "смягчить" высокие цены для потребителей, сказала она в своем годовом докладе о положении в ЕС.

Другая мера предполагает нормирование энергии, временную помощь государства.

Подготовленные ЕК меры в конце сентября должен утвердить совет министров ЕС, ответственных за энергетику.

Больше всего электроэнергии Литва импортирует из Швеции, а также из Польши и Латвии.