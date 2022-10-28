Дайнюс Крейвис утверждает, что этой зимой Европа снабжается сжиженным газом, но предупреждает, что через год будет сложнее из-за нехватки российского газа.
"Мы в безопасности этой зимой. Хранилища заполнены. Последующая зима, как я слышу от коллег-министров энергетики в Европе, будет самой тяжелой - хранилища опустеют, а трубопроводы, по которым пока еще идет российский газ, перестанут работать. Американцы хотят увеличить (объемы газа в Европу — BNS) и прилагают все усилия, но компаниям нужны и долгосрочные контракты. Это достаточно четкое послание о том, что нужно американцам", — сказал Крейвис радиостанции LRT в пятницу.
В прошлом году 70% экспорта газа США шло в Азию, сегодня такая доля приходится на Европу.
"Сегодня Литва импортирует 80% сжиженного газа из Америки. Это наш самый важный поставщик, и для следующей зимы, вероятно, очень важно, чтобы у нас были эти поставки", — добавил министр после встречи с секретарем по вопросам энергетики США Дженнифер Гранхольм.
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