Министр подчеркнул, что с приближением зимы не стоит ожидать, что цены на газ и электроэнергию будут снижаться.

"Вчера цена на газ колебалась от 220 до 260 (евро за мегават-час – BNS), 20% в день - таких скачков раньше не было. Цена две недели назад была 150, когда сказали, что Путин не принимает турбину у Siemens, цена сразу превысила 200. Вчера по неясным причинам цена поднялась до 250", - на заседании фракции "Партии труда" в среду отметил Д. Крейвис.

Он полагает, что вторник был "самым страшным днем в истории электроэнергетики", когда цена на мегаватт-час поднялась до 823 евро, кроме того, на бирже не хватило электроэнергии, поэтому в среду Litgrid активировала дополнительные резервы.

"Несколько раз выясняли на бирже NordPool эту ситуацию, вчера я обратился и в Государственный совет по регулированию энергетики, вчера и компания Litgrid говорила с NordPool - мы планируем активно поднимать этот вопрос, может быть, можно не менять алгоритм, а модифицировать его как-то, чтобы не было таких несуразиц, так как это несуразица и несуразица европейского масштаба", - утверждал он.

Представители фракции поинтересовались, не стоит ли уйти с биржи NordPool, на что Д. Крейвис ответил, что в таком случае нужно будет договариваться с другой биржей, например, с польской TGE, так как "какая-то биржа должна быть, нельзя без биржи". Министр выразил готовность работать с польской биржей, так как "жить так, как мы сейчас живем, нельзя".

О возможном выходе Литвы из биржи Nord Pool Spot два года назад первым заговорил тогдашний министр энергетики Жигимантас Вайчюнас - тогда это было связано с бойкотом Белорусской АЭС.

В 2020 году через биржу Nord Pool Spot в Литве проходило почти 80% торговых сделок, компания Litgrid тогда заявила, что присутствие на бирже обеспечивает более выгодные для потребителей цены, так как биржа работает по принципу разных ценовых зон.