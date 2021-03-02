Министр надеется, что договориться с соседями удастся, но в противном случае рассматривается и план Б.

"Мы сегодня представили новую возможную методику, ее основные принципы (...) Ее главный принцип заключается в том, что попадание электроэнергии, которой будет вестись торговля на рынках стран Балтии, возможно только через физические сечения, провода Латвии и Эстонии (...) Торговля физическим потоком, который идет через границу Литвы, не осуществляется", - сказал Д. Крейвис журналистам на пресс-конференции.

"Мы уже сегодня обратились в Комиссию (Еврокомиссию - BNS), чтобы как можно скорее было созвано трехсторонне заседание Плана объединения балтийского энергетического рынка (BEMIP) Балтии и Комиссии, на котором мы и внесем новую методику, и обсудим ее", - сказал министр.

По словам Д. Крейвиса, пока не утвержден, но предусмотрен и альтернативный план, на случай, если не удастся договориться с латышами и эстонцами.

"В таком случае Литва оставляет за собой возможность начать применять предусмотренные в этом варианте Б правовые и технические меры, которые позволят провести в жизнь закон, направленный против БелАЭС", - сказал Д. Крейвис.

Во вторник Комиссия по синхронизации электроэнергетической системы во главе с премьером Ингридой Шимоните заслушала информацию о потоках электроэнергии с БелАЭС и возможностях предотвращения торговли ими и одобрила принципы новой трехсторонней методики.

По словам Д. Крейвиса, на следующей неделе их должен обсудить и Госсовет по обороне.

Министр говорит, что по поводу блокады БелАЭС в ближайшее время он намерен говорить с представителями правительств Украины, Польши и Латвии.

В частности, Д. Крейвис не согласен с оценкой Латвии, что поток импорта российской электроэнергии в Латвии заметно вырос из-за похолодания.

"На сегодняшний день Латвия не комментирует происхождение, белорусское это электричество или еще какое-то, только упоминает, что заметно возросли объемы - почти втрое, и это, возможно, из-за похолодания. Однако я хочу отметить (...), что именно с подключением БелАЭС и увеличением ее мощности до полной тогда преимущественно и возросли все потоки", - сказал Д. Крейвис.

Ссылаясь на данные Litgrid, Д. Крейвис говорил, что Литва покупает через Латвию выработанную на БелАЭС электроэнергию и заплатит за нее за год около 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией будет вестись в таком же объеме.

Литва утверждает, что выработанная в прошлом году, однако утвержденная только Латвией и Эстонией методика торговли электроэнергией с третьими странами не предотвращает попадания белорусской электроэнергии в страны Балтии. Поэтому Литва ее не утвердила и предлагает новую, приемлемую для всех стран методику.