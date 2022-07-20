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Литве не составит труда выполнить рекомендацию Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа, если его будет не хватать предстоящей зимой, считает министр энергетики Дайнюс Крейвис.
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
© DELFI / Julius Kalinskas

"Самые большие дискуссии идут о сокращении потребления газа на эти 15%, но это сокращение, которое может потребоваться в случае непредвиденного события, не просто в любое время, а при возникновении критической ситуации", — сказал Крейвис журналистам в среду, комментируя план Европейской комиссии (ЕК) попросить страны Евросоюза уменьшить отопление, чтобы Сообщество пережило зиму, если оно не будет получать газ из России.

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По словам министра, Литва сократит потребление газа на 15%, заменив газ для отопления в Вильнюсе мазутом, кроме того, уже заметно, что бизнес также сокращает потребление газа.

"Литва, образно говоря, сегодня использует 22 судна с газом, 15% - три судна, из этих трех судов, если сократить, то полтора судна - на обогрев Вильнюса газом. Мы меняем их на мазут, так что автоматически получается сокращение", — сказал Крейвис.

По словам Крейвиса, Литва поддерживает предложение ЕК по сокращению потребления природного газа.

"Регламент в принципе ничего не меняет, мы его поддерживаем, а другие вещи, такие, как заполнение хранилищ, для нас приемлемы — мы считаем, что это необходимо для энергетической безопасности Европы", — сказал Крейвис.

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