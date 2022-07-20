"Самые большие дискуссии идут о сокращении потребления газа на эти 15%, но это сокращение, которое может потребоваться в случае непредвиденного события, не просто в любое время, а при возникновении критической ситуации", — сказал Крейвис журналистам в среду, комментируя план Европейской комиссии (ЕК) попросить страны Евросоюза уменьшить отопление, чтобы Сообщество пережило зиму, если оно не будет получать газ из России.

По словам министра, Литва сократит потребление газа на 15%, заменив газ для отопления в Вильнюсе мазутом, кроме того, уже заметно, что бизнес также сокращает потребление газа.

"Литва, образно говоря, сегодня использует 22 судна с газом, 15% - три судна, из этих трех судов, если сократить, то полтора судна - на обогрев Вильнюса газом. Мы меняем их на мазут, так что автоматически получается сокращение", — сказал Крейвис.

По словам Крейвиса, Литва поддерживает предложение ЕК по сокращению потребления природного газа.

"Регламент в принципе ничего не меняет, мы его поддерживаем, а другие вещи, такие, как заполнение хранилищ, для нас приемлемы — мы считаем, что это необходимо для энергетической безопасности Европы", — сказал Крейвис.