Министр энергетики: из-за холодов электроэнергия в Литве может подорожать

"Вопрос также в наступающих холодах, которые могут увеличить потребление электроэнергии и цены, поэтому мы посмотрим, какая динамика сохранится, но выработка определенно будет расти, и динамика цен должна быть более позитивной", — заявил журналистам в правительстве Крейвис в среду.

По его словам, недавнее повышение цен на электроэнергию связано с несколькими причинами: неисправной сланцевой электростанцией в Эстонии, снижением выработки энергии ветра, кроме того, неработающим из-за некоторых дефектов 3-м реактором финской АЭС в Олкилуото, самым мощным в Европе - его должны были окончательно включить в декабре.

"Это три причины, которые должны быть устранены в ближайшие месяцы, ситуация должна улучшиться в течение месяца", - заверил Крейвис.

По его данным, Эстонская электростанция должна возобновить работу в понедельник, а блок АЭС в Олкилуото - в январе следующего года.

По данным Литовского энергетического агентства, средняя цена на электроэнергию в Литве с 25 ноября по 1 декабря составляла 317,3 евро за мегаватт-час или на 26% выше, чем неделей ранее.