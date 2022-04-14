aA
Поскольку Литва полностью отказалась от импорта российского газа в начале апреля, это решение будет закреплено в законодательных актах, а значит, будет долгосрочным, считает министр энергетики Дайнюс Крейвис.
Министр энергетики: импорт российского газа в Литву остановлен надолго
© DELFI / Tomas Juodelis

"Все документы по поводу полной остановки импорта из России готовятся – не только то, что она сейчас теряет. (...) В долгосрочной перспективе мы все равно закрепим это и в правовых актах", — заявил Крейвис новостному порталу 15min.lt в четверг.

По словам министра, сегодня поставлять в Литву российский газ уже невозможно, так как для этого не будут выделяться мощности трубопровода.

Статьи по теме:
Еврокомиссия назвала оплату газа в рублях нарушением санкций
Министр финансов: дорогой газ будем покупать еще года полтора

Крейвис повторил, что мощности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) хватит для всей Литвы, в том числе для крупнейшего в стране импортера природного газа, Йонавского производителя азотных удобрений Achema.

В начале апреля Achema объявила, что в ближайшее время не планирует покупать газ у "Газпрома". До этого она закупала российский газ, который транспортировался как по трубопроводу, так и небольшими судами, заказанными у российского "Новатэка". Прием грузов последнего через Клайпедский СПГ-терминал был приостановлен в начале марта из-за санкций, введенных Европейским Союзом.

В начале апреля Крейвис заявил, что правительство примет "соответствующие решения" в отношении тех компаний, которые в будущем решат покупать российский газ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Первая в ЕС: Литва полностью отказалась от импорта российского газа

В стремлении к полной энергетической независимости от...

TOP новостей

Цены в Литве выросли: пасхальный праздник обойдется жителям недешево (1)

В Литве дорожают продукты, поэтому пасхальный стол в...

Rusijos jūrų laivyno kreiseris Maskva. George Chernilevsky/Wikipedia nuotr. Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmanas kreiseris „Moskva“

Война в Украине. Минобороны России: крейсер "Москва" затонул при буксировке

Война в Украине продолжается почти два месяца. Бои в...

В епархии РПЦ в Литве отстранены от должностей и отправлены за штат священники, осудившие войну России против Украины

Редакции Delfi стало известно, что в епархии РПЦ в Литве...

Министр обороны Литвы: рассуждения России о ядерном оружии "кажутся довольно странными", оно давно в Калининграде (1)

Рассуждения России о размещении ядерного оружия в...

Спецэфир Delfi: Киев на связи — как город оживает после обстрелов, белорусы приглашают украинцев — где найти опору и поддержку?

В Киеве на улицах стало больше машин и прохожих,...