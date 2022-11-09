Министр энергетики: электронакопители позволят Литве раньше отключиться от БРЭЛЛ

"Аккумуляторные парки не только гарантируют безопасность и стабильность энергоснабжения, но и создадут условия для более раннего, уже в 2024 году, отключения от системы БРЭЛЛ и синхронизации с электросетями континентальной Европы", — отметил Крейвис.
Компания Energy Cells, управляемая энергетической группой Epso-G, начала тестирование аккумуляторов. На трансформаторных подстанциях в Вильнюсе, Шяуляйском, Алитусском и Утенском районах создаются четыре аккумуляторных парка, сообщает Epso-G.
Планируется, что батареи будут готовы к оказанию услуги моментального резерва в конце текущего года.
Говорят, что после синхронизации сетей с Европой аккумуляторные парки смогут накапливать солнечную или ветровую энергию и подавать ее в сеть в часы пикового использования. Аккумуляторы энергии смогут отдавать электроэнергию в сеть за 1 секунду.
Аккумуляторы будут устанавливать и обслуживать немецкая компания Siemens Energy и Fluence, немецкое подразделение американской группы Fluence Energy. Общая стоимость проекта составляет 109 млн евро. В апреле Европейский союз выделил на проект 87,6 млн евро.
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