"Более подробной информации о планах предприятий, что они их меняют, нет. Имеет место обеспокоенность, и все, конечно, надеются, что нагнетание ситуации прекратится и она разрешится, на это же надеемся и мы", - сказала Армонайте в понедельник на мероприятии Министерства экономики и инноваций и агентства Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве").

"Не придали привлекательности условиям инвестирования события последнего времени (введенные Китаем неофициальные санкции для литовского бизнеса из-за открытия тайваньского представительства в Вильнюсе осенью прошлого года - BNS), но мы надеемся, что это станет стимулом для Литвы принять решения, например, чтобы привлечь таланты, и некоторые другие решения по условиям предпринимательства", - добавила она.

Зарубежные СМИ в декабре сообщали, что Китай оказывает давление на германского производителей компонентов для автомобилей Continental, чтобы он прекратил использовать продукты, произведенные на его заводе в Литве.

Глава Investuok Lietuvoje Элиюс Чивилис недавно сказал, что 40% опрошенных предприятий Литвы испытывают трудности в связи с санкциями Китая. Он признал, что зарубежные инвесторы предпочитают стабильные страны, поэтому Литва будет "в чем-то" уступать сопредельным государствам.

Китай в последнее время выражал протесты из-за развития Литвой связей с Тайванем, открытия представительства этого острова в Вильнюсе.

Осенью Китай остановил грузовые поезда в Литву, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил для литовских предприятий кредитные лимиты и повысил цены, кроме того, он вычеркнул Литву из таможенных систем, поэтому литовские грузы не могут попасть в страну.