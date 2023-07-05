Министр экономики пригласила представителей Samsung Display в Литву

"Литовские бизнес-компании уже имеют опыт работы с ведущим лидером рынка дисплеев "Samsung Display" в глобальных сетях. Я рада, что литовские компании с нишевыми лазерными технологиями и их признанием в международном пространстве готовы еще больше укреплять партнерство и свою роль в нем", - сказала А. Армонайте.

На встрече себя также представили литовские производители лазеров – представители компаний Light Conversion, Ekspla, Litilit, QS Lasers, Standa, Altechna, Optoman, "Workshop of Photonics и Akoneer, а также руководители Центра физико-технических наук и Литовской ассоциации лазеров.

Доход Samsung Display в прошлом году достиг 25,4 млрд. евро, и компания осталась лидером рынка дисплеев.