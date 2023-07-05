05 июля 2023 г. 09:47

Министр экономики пригласила представителей Samsung Display в Литву

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Aušrinė Armonaitė, Pietų Korėjos kultūros, sporto ir turizmo ministras Park Bo Gyoon
Aušrinė Armonaitė, Pietų Korėjos kultūros, sporto ir turizmo ministras Park Bo Gyoon
ФОТО: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Во время официального визита в Южную Корею министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте встретилась с исполнительным вице-президентом лидера мирового рынка дисплеев Samsung Display Ро Чеол-лаем и представителями компании и пригласила их посетить Литву.

"Литовские бизнес-компании уже имеют опыт работы с ведущим лидером рынка дисплеев "Samsung Display" в глобальных сетях. Я рада, что литовские компании с нишевыми лазерными технологиями и их признанием в международном пространстве готовы еще больше укреплять партнерство и свою роль в нем", - сказала А. Армонайте.

На встрече себя также представили литовские производители лазеров – представители компаний Light Conversion, Ekspla, Litilit, QS Lasers, Standa, Altechna, Optoman, "Workshop of Photonics и Akoneer, а также руководители Центра физико-технических наук и Литовской ассоциации лазеров.

Доход Samsung Display в прошлом году достиг 25,4 млрд. евро, и компания осталась лидером рынка дисплеев.

Samsung Display специализируется на разработке и производстве различных дисплеев, в том числе OLED- и LCD-панелей, используемых в смартфонах, планшетах, телевизорах, мониторах и портативных устройствах. Компания постоянно внедряет инновационные технологии, содействует сотрудничеству бизнеса и науки и разработке высокотехнологичной продукции.

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