По ее словам, у бизнеса и государственного сектора есть много возможностей для совместной работы над внедрением инноваций, а опыт Microsoft мог бы способствовать укреплению технологического потенциала страны.

"Microsoft заинтересован в сотрудничестве с государственным сектором в области цифровизации, цифровых навыков и их развития. (...) Компанию заинтересовали последние решения Литвы в области "цифры", такая правовая база есть у немногих стран", - сказала BNS в пятницу Армонайте.

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По ее словам, недавно принятый Сеймом закон позволит диверсифицировать хранение данных в государственных дата-центрах, как частных, так и облачных. Кроме того, Литва известна своим цифровым посольством - оно хранит данные не только в стране, но и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как сказала министр, от Microsoft ожидается помощь в безопасном переходе на облачные технологии, а также в плане получения от компании прогнозов и опыта в разработке регламента классификации данных на основе конфиденциальности, операционного и социального воздействия.

"Необходимы еще более подробные дискуссии, но в целом Microsoft проявляет интерес к общению с нашим государственным сектором, чтобы у нас было больше умных решений и чтобы, когда они меняются, мы не отставали от них, а как раз были впереди", - сказала Армонайте.

Министр также рассказала представителям Microsoft о проводимых в Литве реформах в областях информационных ресурсов, открытых данных и цифровых государственных услуг.

Ведущая в мире корпорация информационных технологий США Microsoft начала свою деятельность в Литве в 2002 году, и в настоящее время в ней работает 17 человек.