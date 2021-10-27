Министр экономики: представительство Тайваня в Литве появится до конца этого года

"Для Литвы, конечно, представляют интерес инвестиции Тайваня в области промышленности, высоких технологий, сфере биотехнологий, области финансовых технологий", – сказала министр журналистам во вторник, накануне визита тайваньской делегации в Литву.

По ее словам, большую часть литовской экономики составляет именно экспорт, а Тайвань – интересный рынок.

"К возможностям экспорта мы также проявляем интерес, у нас почти 80% валового внутреннего продукта (ВВП) создается за счет экспорта литовских продуктов, Тайвань – интересный рынок, наши гости побывают и в Каунасской свободной экономической зоне, и на предприятиях, в Центре наук о жизни в Вильнюсском университете, так что я надеюсь, что завяжутся новые партнерства", – сказала А. Армонайте.

Во время визита в Литву тайваньской делегации будет подписано шесть меморандумов с целью укрепления сотрудничества в областях полупроводников, наук о жизни, биотехнологий, лазерных и спутниковых технологий, исследований кристаллов и финансов.

В Вильнюсе также состоится форум торговли и инвестиций Литвы и Тайваня.

Представительство Тайваня в Литве - до конца этого года, а Литвы в Тайване - в конце 2022

Министр экономики Тайваня Кунг Мингсин заявил в среду, что Тайвань планирует открыть торговое представительство в Литве до конца этого года, невзирая на протесты Китая.

Между тем, Литва намерена открыть торговое представительство в Тайване в начале следующего года, утверждает министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

"Представительство тайванцев будет учреждено вскоре", – сказал К. Мингсин, открывая визит тайваньской бизнес-делегации в Литве.

"Надеюсь, что это произойдет до конца этого года", – сказал министр.

"Наш визит, надеюсь, создаст прочные основания для торгово-экономического сотрудничества", – отметил он.

"В самом начале следующего года (...) можно ожидать торговое представительство в Тайване", – заявила литовский министр журналистам.

"Правовое основание (для открытия представительства – BNS) уже создано, правда, оно вступает в силу с начала следующего года", – добавила А. Армонайте.

По словам А. Армонайте, подготовительные работы по открытию представительства начнутся раньше – начнется поиск работников, помещений, будет происходить развитие контактов.

Решение Литвы разрешить этому острову открыть представительство именно под названием Тайваня вызвало гнев Китая, протестующего против попыток трактовать Тайвань как независимое государство.

По этой причине Китай отозвал летом своего посла в Литве и указал Вильнюсу сделать аналогичный шаг. Посол Литвы в Китае Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс в начале сентября.

В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы Тайбэя в свете международного консенсуса о том, что это название не противоречит политике "единого Китая", не позволяющей трактовать Тайвань как отдельное государство.

Литовские бизнесмены говорят, что дипломатический спор между Вильнюсом и Пекином значительно осложнил торговлю с этой азиатской страной.