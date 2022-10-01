"Вместе с бизнесом мы ищем пути решения возникших трудностей. Новые меры помощи будут запущены в ближайшее время. Мы также обсуждаем другие решения, которые будут иметь быстрый эффект", - сказала министр экономики и инноваций.
В начале октября планируется объявить предложение очередной меры помощи литовскому бизнесу, пострадавшему от последствий войны в Украине. Прямые кредиты Invega для финансирования оборотного капитала и инвестиций будут предоставляться малому и среднему бизнесу, а также крупным компаниям. На это планируется выделить 50 млн. евро. Эта мера помощи также актуальна для компаний, чьи расходы на энергетику превышают 8 проц. издержек.
В настоящее время Invega предлагает бизнесу и другие льготные кредиты и кредитные гарантии. В этом году ими уже воспользовались почти 4 тыс. компаний.
Министр также подтвердила убежденность в том, что в это непростое время Сейму следует воздержаться от повышения тарифа налога на добавленную стоимость для гостиниц и предприятий общепита. Для бизнеса и большей части жителей будет выгоднее, если в следующем году их доходы будут увеличены путем более значительного увеличения размера необлагаемых налогом доходов (ННД), а не минимальной месячной зарплаты (ММЗ).
А. Армонайте предложила автоматически откладывать налоги для предприятий, если их затраты на электроэнергию превышают 10 проц. По этому предложению ожидается оценка и решение Министерства финансов.
Министр также предлагает бизнес-компаниям активно пользоваться инвестиционными мерами поддержки, которые уже предложены или будут подготовлены в ближайшее время Министерством экономики и инноваций, Министерством окружающей среды и Министерством энергетики. Это долгосрочные инвестиции в снижение эксплуатационных расходов, модернизацию производства и отказ от ископаемого топлива.
Министерство экономики и инноваций из плана на сумму 1 млрд. евро еще этой осенью объявит предприятиям приглашения для получения инвестиций из фондов ЕС, почти 50 млн. евро будут инвестированы в возобновляемые источники энергии или энергосберегающие технологии. Для малого и среднего бизнеса предусматривается 13 млн. евро, которые он сможет использовать для устойчивой промышленной трансформации, создания экологических продуктов и технологий. 35 млн. евро будет выделено промышленным предприятиям для внедрения энергоэффективных решений.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Советы эксперта по финансам: как подготовить свой кошелек к отопительному сезону
7 из 10 жителей Литвы говорят, что в сегодняшней...
Бегущая по волнам и сидящий у причала: караимские "лодочники" о своей работе, любимом городе и детстве По волнам караимской памяти и по глади тракайских озер
Когда-то в Тракае не было променада – пешеходной...
Президент Литвы: объявленное Путиным решение об аннексии украинских областей незаконно и ничтожно (1)
Президент Гитанас Науседа утверждает, что Россия,...
Новейшие рейтинги политиков: кому жители Литвы стали меньше доверять
В условиях продолжающегося кризиса высоких цен на...
Польский аналитик и экс-дипломат: Путин просчитался c войной - поверил в миф о всесильных спецслужбах РФ
Блефует Путин или нет, когда угрожает применением...