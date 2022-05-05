Об этом она говорила с одним из основателей и членов правления компании Робертом Лангером, сообщили в министерстве.

"Несмотря на неопределенность, вызванную пандемией, ежегодный рост глобальных центров обслуживания бизнеса в Литве составляет около 14 процентов, и в настоящее время в них работает более 23 тыс. человек. Сектор наук о жизни также последовательно растет, поэтому мы склонны видеть для Moderna прекрасные возможности по развитию своей деятельности в Литве", — отметила в сообщении министерства Армонайте.

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По словам министра, уже действующие в Литве биотехнологические компании, их вклад в мировой сектор наук о жизни, производство вакцин и высокая квалификация ученых страны свидетельствуют о достижениях в этой области.

В феврале этого года Moderna объявила о планах расширения своей коммерческой деятельности в Бельгии, Дании, Норвегии, Нидерландах, Польше и Швеции.