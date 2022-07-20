"Государства, решившие вступить в НАТО, приходят в эту организацию не как потребители безопасности, а как поставщики современных и хорошо организованных вооруженных сил – это значительно повысит безопасность во всем регионе Балтийского моря. В то же время Литва становится еще более безопасной страной для инвестиций, чем была до сих пор. Сумма прямых иностранных инвестиций, привлеченных государством только за первое полугодие текущего года, достигла более 252 млн. евро, и у нас есть амбициозные планы по увеличению этих цифр в будущем", - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
В среду Сейм ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Несмотря на сложную в настоящее время геополитическую ситуацию в Европе, Литва остается привлекательной для иностранных инвесторов. По данным Министерства экономики и инноваций, только в первой половине этого года в Литву пришли 15 новых иностранных инвесторов, еще 16 обещают расширение. Предполагается, что будет создано более 3 тыс. рабочих мест.
За весь 2021 г. ОУ "Инвестируй в Литве" подтвердило 49 проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Еще 22 компании, уже работающие в Литве, в прошлом году подтвердили проекты расширения деятельности.
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