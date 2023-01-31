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Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте во вторник посетит Паневежис. В ходе визита представителям местного бизнеса министр представит подготовленные министерством меры по развитию бизнеса, а также встретится с руководителями торгово-промышленных и ремесленных палат этого города. Министр также посетит Паневежское агентство развития.
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
© ELTA / Dainius Labutis

Паневежисе, пожалуй, одна из самых высоких концентраций промышленных рабочих мест, работает много инновационных компаний. У города есть огромный потенциал для привлечения новых инвестиций и создания рабочих мест, поэтому мы хотим придать еще больший импульс росту экономики этого региона", - сказала А. Армонайте.

В ходе визита министра внимание будет уделено актуальным вопросам, касающимся развития Паневежского региона: как привлечь инвесторов, создать больше рабочих мест для местных жителей и решать проблему нехватки квалифицированных работников. Также будет обсуждаться, как лучше использовать потенциал города для привлечения туристов.

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