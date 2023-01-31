"В Паневежисе, пожалуй, одна из самых высоких концентраций промышленных рабочих мест, работает много инновационных компаний. У города есть огромный потенциал для привлечения новых инвестиций и создания рабочих мест, поэтому мы хотим придать еще больший импульс росту экономики этого региона", - сказала А. Армонайте.
В ходе визита министра внимание будет уделено актуальным вопросам, касающимся развития Паневежского региона: как привлечь инвесторов, создать больше рабочих мест для местных жителей и решать проблему нехватки квалифицированных работников. Также будет обсуждаться, как лучше использовать потенциал города для привлечения туристов.
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