"В Паневежисе, пожалуй, одна из самых высоких концентраций промышленных рабочих мест, работает много инновационных компаний. У города есть огромный потенциал для привлечения новых инвестиций и создания рабочих мест, поэтому мы хотим придать еще больший импульс росту экономики этого региона", - сказала А. Армонайте.

В ходе визита министра внимание будет уделено актуальным вопросам, касающимся развития Паневежского региона: как привлечь инвесторов, создать больше рабочих мест для местных жителей и решать проблему нехватки квалифицированных работников. Также будет обсуждаться, как лучше использовать потенциал города для привлечения туристов.