"Моя политическая позиция – обеспечить то, что удалось обеспечить раньше, чтобы не повышались налоги. Ни для литовского бизнеса, ни для жителей. Это очень важно, такие обсуждения были, они будут, мы будем углубляться во все предложения, у нас будут свои. Наша цель, чтобы в этом году налоги в Литве не повышались, чтобы у людей было больше денег в своих кошельках, чтобы они выдерживали скачки цен, чтобы у предприятий было больше денег на зарплаты, товары, услуги, возможно, на новые инвестиции", - в четверг TV3 сказала А. Армонайте.

Министр подчеркивает, что Литва в настоящее время трансформируется в более зеленую, менее загрязняющую и более роботизированную экономику, и для этого запланированы инвестиции в размере 1 млрд. евро.

"Такие секторы, как, например, биотехнологии, растут на 22 проц. Это секторы, которые очень наукоемки, но они также приносят много денег. Мы хотим усилить такие отрасли, как биотехнологии, инженерная промышленность или информационные и коммуникационные технологии, это приносит Литве большую доходность, выражающуюся в зарплатах, бюджете, людях и репутации страны", - добавила она.