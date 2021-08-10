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Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Литва не отказывается от планов иметь торговое представительство на Тайване.
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Она заявила об этом после того, как Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал для консультаций своего посла в Вильнюсе и призвал Литву отозвать посла в Пекине.

"Мы стремимся к равноценным отношениям со всеми государствами. Наша экономическая политика и впредь должна стремиться к максимальному разнообразию и диверсификации рынков, которые создадут больше возможностей для литовского бизнеса. Мы будем одним из 67 государств мира со своим торговым представительством на Тайване и не отказываемся от этих планов", - написала в фейсбуке А. Армонайте.

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МИД Литвы выражает сожаление в связи решением Китая отозвать посла из Вильнюса и еще раз подчеркивает, что настроен развивать связи с Тайванем, как и многие другие государства Европейского союза и мира.

О создании этого представительства отдельно от Китая Тайвань сообщил несколько недель назад, оно должно заработать еще нынешним летом. Литва тоже должна открыть торговое представительство на Тайване.

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