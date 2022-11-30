"В глобальном мире, где все наши цепочки создания стоимости переплетены, полностью исключить Китай невозможно. Несмотря на то, что это коммунистическая страна, она вложила значительные средства в высокие технологии. Я надеюсь, что торговля с этой страной восстановится", – сказала министр Аушрине Армонайте в интервью порталу деловых новостей vz.lt .
"Литва и ЕС предпринимают шаги для того, чтобы это произошло, но и от них многое зависит — ведь не Литва ввела санкции против себя", — добавила министр.
Экспорт Литвы в Китай в январе-сентябре этого года сократился на 67% до 60,7 млн. евро, а товаров только литовского происхождения - на 81,5% до 25,7 млн. евро, свидетельствуют данные Департамента статистики.
В ответ на открытие тайваньского представительства в Вильнюсе Пекин ограничил дипломатические отношения с Литвой и заблокировал экспорт страны. В результате Европейский Союз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) в начале этого года.
В ноябре этого года Литва открыла торговое представительство в Тайбэе.
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