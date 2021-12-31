Министр экономики Литвы: с Китаем мы должны говорить голосом ЕС

"Очень важно, чтобы была поддержка Евросоюза. Литва всегда стремилась к европейскому диалогу с Китаем в формате 27+1, и это, видимо, тот случай, когда формат 27+1 должен показать, что он реально работает, так как сегодня это Литва, а завтра - любая другая страна", - в интервью Delfi в пятницу заявила Армонайте, имея в виду формат общения с Китаем, в котором принимают участие все страны ЕС.
"Такие небольшие сигналы, что у одной европейской страны, у соседней даже с нами страны, какие-то грузы задерживаются, мы начинаем получать. Мы должны говорить с крупной страной, какой является Китай, мощным голосом, какой есть у ЕС", - отметила она.
Министр признала, что получает от зарубежных инвесторов информацию о давлении со стороны Китая.
"Мы получили обращение ассоциации предприятий Германии, адресованное министру иностранных дел и мне. Мы с инвесторами и напрямую постоянно общаемся. Эта озабоченность была высказана нам и раньше", - добавила Армонайте.
Она сомневается, что существует реальная угроза того, что крупные международные компании уйдут из Литвы.
Китай в последнее время выражал протесты по поводу развития экономических связей Литвы с Тайванем, открытия представительства острова в Вильнюсе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава об изменениях: я не доволен тем, что надо принимать такие решения (8)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...
Премьер-министр: напряжение с Китаем в других странах не считается проблемой одной лишь Литвы (9)
Напряжение в отношениях с Китаем в международном...
Коронавирус в Литве: 1831 новый случай и 9 смертей
За минувшие сутки в Литве был выявлен 1831 новый случай...
За семь дней семья объехала 50 наряженных елок
Для одних рождественские елки - пустяк, другие с трудом...
Вице-министр здравоохранения рассказала о причине ухода с поста (2)
Вице-министр здравоохранения Литвы Живиле...