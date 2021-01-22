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За период с ноября 2020 года до середины января 2021 года по сравнению с таким же периодом год назад примерно на треть упал оборот 94 тыс. малых и средних предприятий, из них у 10 тыс. он упал на 100%, говорит министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.
Министр экономики Литвы: примерно на треть упал оборот почти 100 тысяч предприятий
© DELFI / Josvydas Elinskas

"По данным на середину января, спад оборота в 30% испытывает около 94 тыс. предприятий. Это действительно много", - сообщила А. Армонайте на заседании парламентской фракции трудовиков в пятницу.

Ее советник Скайсте Бараускене уточнила BNS, что это прогностические расчеты министертсва и Государственной налоговой инспекции (ГНИ) - это не значит, что именно такое число предприятий обратится за субсидиями.

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По данным ГНИ, которая в среду начала принимать заявки пострадавших от коронакризиса предприятий, уже поступило почти 7,5 тыс. заявок, сообщила BNS представитель ГНИ Рута Асадаускайте.

На субсидии для малого и среднего бизнеса выделено 150 млн евро, предприятия получат деньги максимум через 10 дней, сказала А. Армонайте ранее на этой неделе.

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