"Этот небольшой кризис, в который мы попали из-за того, что Китай решил нас убрать из таможенных систем, должен дать нам возможностью стать самой конкурентоспособной страной в регионе, но, я надеюсь, и в Евросоюзе", - во вторник заявила в интервью радиостанции LRT министр.
Она отметила, чтобы стать более конкурентоспособной, Литва должна быть более дружелюбной в смысле налоговой системы, возможно, даже подумать об отмене налога на прибыль.
Армонайте подчеркнула, что сейчас следует углублять экономические связи с Тайванем, хотя именно из-за этих отношений Литва столкнулась с резкой реакцией Китая.
"Тайвань - одна из самых прогрессивных экономик в мире, поэтому Литва готовится в Тайпее открыть торговое представительство. Мы надеемся, что их инвестиции дойдут до Литвы, а наши экспортеры смогут вывозить товары на новые рынки", - отметила А. Армонайте.
На прошлой неделе представители Тайваня заявил о планах инвестировать в экономику Литвы 200 млн долларов США.
Министр заверила, что иностранные компании не собираются уходить из Литвы из-за давления Китая.
"Таких данных нет. Литва - одна из наиболее оцифрованных стран мира, она не потеряла своей привлекательности, репутация не пострадала", - прокомментировала Армонайте информацию о давлении Китая на немецкий гигант по производству запчастей Continental.
Иностранные СМИ сообщили, что Китай оказывает давление на компанию Continental, чтобы та не использовала свой завод в Литве. Сама компания эту информацию не комментирует.
Армонайте также подтвердила, что уже в феврале пострадавший от кризиса бизнес сможет претендовать на финансовую помощь государства. Кроме того, добавила она, уже принято решение об удвоении количества коммерческих представительств по всему миру.
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