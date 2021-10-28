aA
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте надеется, что далее Литва будет переживать пандемию без карантина, однако не исключает ужесточение ограничений.
Министр экономики Литвы надеется обойтись без карантина, но ограничения могут стать строже
© DELFI / Julius Kalinskas

По словам министра, в последнее время слышны возмущения по поводу "паспорта возможностей", однако, если он будет отозван, а количество случаев заболевания продолжит расти, то придется вводить карантин.

"При действии "паспорта возможностей" возможны и более строгие ограничения, я не исключаю этого. Такие, как соблюдение более значительной дистанции, более строгих требований гигиены, ношение маски по правилам, а не на подбородке. Они останутся, и они необходимы", – сказала в четверг министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

С пятницы, во всех небольших магазинах, на рынках, в аптеках, где жителей обслуживают без "паспортов возможностей", необходимо обеспечить минимум 30 кв. метров торговой площади на одного клиента или одновременно обслуживать лишь одного человека.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Профессор - о необходимых решениях: на первом месте должна быть не только вакцинация (135)

Постоянно говоря о необходимости вакцинации против...

Каждую неделю ситуация ухудшается: в Литве остался один "красный" муниципалитет (82)

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает...

TOP новостей

Министр экономики Литвы надеется обойтись без карантина, но ограничения могут стать строже (35)

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте...

Коронавирус в Литве: 3360 новых случаев и 34 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3360 новых...

В Каунасской клинике скончалась больная ковидом роженица (10)

В Каунасской клинике скончалась больная ковидом...

СМИ: продукция завода минского режима экспортируется в Европу через литовскую компанию (4)

Одно из крупнейших и важнейших белорусских предприятий...

Президент Литвы: утверждения, что ЕС не выделит средства на забор - лишь заявления (9)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...