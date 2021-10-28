Министр экономики Литвы надеется обойтись без карантина, но ограничения могут стать строже

По словам министра, в последнее время слышны возмущения по поводу "паспорта возможностей", однако, если он будет отозван, а количество случаев заболевания продолжит расти, то придется вводить карантин.
"При действии "паспорта возможностей" возможны и более строгие ограничения, я не исключаю этого. Такие, как соблюдение более значительной дистанции, более строгих требований гигиены, ношение маски по правилам, а не на подбородке. Они останутся, и они необходимы", – сказала в четверг министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.
С пятницы, во всех небольших магазинах, на рынках, в аптеках, где жителей обслуживают без "паспортов возможностей", необходимо обеспечить минимум 30 кв. метров торговой площади на одного клиента или одновременно обслуживать лишь одного человека.
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