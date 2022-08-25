"Мы (Минэкономики и инноваций – ЭЛЬТА) предлагаем, чтобы минимальная зарплата "на бумаге" могла повыситься до 800 евро, а ННД - на 200 евро, что было бы намного более сбалансированным предложением и ННД таким образом был бы повышен до 740 евро. Тогда бы мы не взваливали только на бизнес ношу выплаты минимальной зарплаты, государство также взяло бы на себя часть ответственности, так как, когда говорим, что только минимальная зарплата разрешит эту ситуацию, то мы по сути взваливаем решение на бизнес", – сказала в четверг А. Армонайте Ziniu radijas.

"Мне кажется было бы честно, если уже идут такие дебаты, чтобы и государство взяло на себя ответственность. По моему мнению, это более разумное решение, так как, взяв у человека меньше через налоги, то есть оставив больше денег в его кармане, люди решат, за что они захотят заплатить, купить, помочь детям и т.д.", – добавила она.

Подсчеты и предложение Центробанка Литвы о повышении ММЗ до 867,67 евро министр считает понятными и амбициозными с учетом того, то людям надо будет платить за увеличившиеся счета за электроэнергию и ждет сложный отопительный сезон. Однако она не хочет, чтобы дискуссии и доходах людей велись только вокруг минимальной зарплаты, так как в Литве уже окреп средний класс, работающий с утра до вечера и которому также нелегко.

"Жизнь в Вильнюсе становится дороже, это столица, европейская столица и мы должны видеть и не разделять. Мы прежде всего хотели бы, чтобы, говоря о повышении ММЗ, балансировали ее с ростом необлагаемых налогом доходов и видели бы последний как основной источник роста доходов людей, когда государство меньше забирает у человека в виде налогов и оставляет больше денег в его кармане, чтобы заплатить за то, за что нужно", – сказала министр.

Трехсторонний совет, сформированный из представителей правительства, работников и бизнеса, решил ежегодно, чтобы деполитизировать процесс повышения минимальной зарплаты, установить ее в размере от 45-50 проц. средней зарплаты (СМЗ) в стране, напоминает ЭЛЬТА.

Согласно договоренной методике, размер ММЗ в 2023 г. должен устанавливаться с учетом прогнозируемой на будущий год среднемесячной зарплаты без добавок и премий.

На основании этих подсчетов на заседании Трехстороннего совета в июне Центробанк Литвы предложил увеличить с 2023 года ММЗ с 730 до 867,67 евро, что составляет 18,9 проц.