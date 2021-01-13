Министр экономики: Литве следует использовать нынешнюю ситуацию для привлечения инвестиций

По ее словам, особенно важно помочь жителям и бизнесу из Беларуси создать условия для продолжения деятельности в Литве.

"В Беларуси очень много талантов, которые могли бы успешно действовать в нашем государстве и сообща создавать инновационную и конкурентоспособную экономику. Взращивать и привлекать таланты - это ключ Литвы к успеху", - сказала А. Армонайте для пресс-релиза.

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Министерство совместно с другими ведомствами работает над поправками к нескольким законам, которые упростят для инвесторов перевод работников в Литву. Намечается, что за временным видом на жительство смогут обращаться все работники предприятия или группы, они также смогут перебраться в Литву с семьями.

Этими поправками смогут воспользоваться компании, которые обязуются инвестировать в Литве, создавать новые рабочие места и платить соответствующую зарплату.

Как показывают данные учреждения Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве"), сейчас более 60 предприятий только из Беларуси переносят или думают о переносе своей деятельности в Литву.

По словам А. Армонайте, также планируется увеличить число представительств Investuok Lietuvoje в Великобритании и Германии, открыть новые представительства в США и Швеции.

Как сказала министр, в регионе Азии экономическим приоритетом Литвы должен быть не Китай, а более диверсифицированные рынки - Тайвань, Южная Корея и Индонезия.

А. Армонайте сказала, что учреждение Investuok Lietuvoje в течение пяти лет должно привлечь около 1 млрд евро инвестиций, которые создадут около 10 тыс. рабочих мест.