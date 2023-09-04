Министр экономики: Литва может стать одним из самых благоприятных мест для исследований наук о жизни

"Сектор наук о жизни является одним из приоритетных секторов литовской экономики, который генерирует около 2,6 проц. ВВП страны. Мы поставили перед собой стратегическую цель в ближайшем будущем достичь 5 проц. ВВП и стать одной из стран-лидеров в этой области", - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
"Я не сомневаюсь, что Литва может стать одним из самых благоприятных мест во всей Европе для исследований в области наук о жизни", - добавила министр.
В сообщении министерства отмечается, что представители государственного сектора, бизнеса и науки также активно участвовали в разработке Путеводителя сектора наук о жизни.
По мнению представителей ассоциации LithuaniaBio, цель достичь к 2030 году 5 проц. ВВП, генерируемого в отрасли наук о жизни, амбициозна, но реалистична.
"Государственная поддержка имеет решающее значение для сохранения этого лидерства и развития передовых центров компетенций наук о жизни мирового уровня в области генной терапии и генной инженерии, метаболической инженерии, дизайна белков, доклинических и клинических исследований, промышленной биотехнологии и других. Этот сектор важен для экономики Литвы. Он является крупным налогоплательщиком, и его значение в будущем будет только расти", - сказал президент "LithuaniaBio" Томас Андреяускас.
По данным министерства, предложения по развитию сектора, определенные в путеводителе, ориентированы на улучшение нормативной и налоговой среды, создание инфраструктуры, развитие и предоставление возможностей, обеспечение предложения квалифицированных специалистов и поощрение научных исследований, экспериментальных разработок и инноваций.
"Многие страны Европейского союза могут только позавидовать нашему сектору наук о жизни – Литва, пожалуй, единственный член ЕС, в котором этот сектор растет двузначными числами в течение почти десятилетия. (...) По различным расчетам представителей бизнеса и науки, чтобы добиться значительных перемен, государство должно инвестировать не менее 20 млн. евро ежегодно в течение следующих десяти лет", - подчеркнула вице-министр экономики и инноваций Эгле Маркявичюте.
В путеводителе предлагается способствовать развитию сектора наук о жизни путем использования финансовых инструментов для создания и развития инновационной инфраструктуры через инкубаторы и акселераторы биотехнологий. Предоставляемые в них государственные услуги и поддержка будут способствовать созданию новых компаний в области наук о жизни, снижать бизнес-риски компаний, начинающих бизнес, помогать им утверждаться на рынке и устанавливать партнерские отношения с научно-исследовательскими учреждениями и учреждениями государственного сектора, сообщает Министерство экономики и инноваций.
Около 90 проц. литовской биотехнологической продукции экспортируется более чем в 100 стран. Как указывается в сообщении, крупнейшими экспортными рынками литовского сектора биотехнологической продукции являются США, Германия и Великобритания.