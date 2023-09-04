Министр экономики: Литва может стать одним из самых благоприятных мест для исследований наук о жизни

"Сектор наук о жизни является одним из приоритетных секторов литовской экономики, который генерирует около 2,6 проц. ВВП страны. Мы поставили перед собой стратегическую цель в ближайшем будущем достичь 5 проц. ВВП и стать одной из стран-лидеров в этой области", - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

"Я не сомневаюсь, что Литва может стать одним из самых благоприятных мест во всей Европе для исследований в области наук о жизни", - добавила министр.

В сообщении министерства отмечается, что представители государственного сектора, бизнеса и науки также активно участвовали в разработке Путеводителя сектора наук о жизни.

По мнению представителей ассоциации LithuaniaBio, цель достичь к 2030 году 5 проц. ВВП, генерируемого в отрасли наук о жизни, амбициозна, но реалистична.