На состоявшемся в пятницу заседании Межправительственной комиссии экономического сотрудничества (МЭК) Литвы и Сакартвело было подчеркнуто, что это прекрасная возможность пересмотреть двустороннюю повестку и поискать новые направления сотрудничества.

"Хотя Литву и Сакартвело разделяет около 3000 километров, мы народы, которые ценят свободу и мужественно за нее борются. Потенциал наших стран огромен, поэтому мы должны попытаться еще крепче соединить и укрепить наши экономики", - сказала министр экономики и инноваций А. Армонайте.

По словам министра, благодаря своей политической и экономической стабильности, членству в Европейском союзе и Еврозоне, а также благоприятной для экспортирующих компаний Сакартвело деловой и нормативно-правовой среде, Литва может стать привлекательным местом для ведения деятельности – это обеспечит доступ к рынку ЕС с более чем 500 млн. жителей.

В январе-ноябре 2022 г., по сравнению с тем же периодом 2021 г., оборот двусторонней торговли с Сакартвело увеличился почти на 49 проц. и составил около 116 млн. евро. Прямые инвестиции Сакартвело в Литве составляют около 9,4 млн. евро.

А. Армонайте отмечает, что нынешний объем торговли может быть увеличен за счет расширения ассортимента товаров, которыми торгуют между двумя странами. Например, Литва готова предложить рынку Сакартвело широкий ассортимент литовской продукции: мясные и молочные продукты, кондитерские изделия, зерновые продукты, пиво, препараты, используемые для корма для животных и другую сельскохозяйственную продукцию.