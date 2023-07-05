Министр экономики: делегации-участницы саммита НАТО в Вильнюсе потратят 4–6 млн евро

"Помимо временных неудобств для компаний, расположенных в Старом городе, саммит НАТО в целом шлет сильный сигнал. Литва — часть сильнейшего в мире военного альянса, безопасная страна, где безопасно не только жить или проводить свой отпуск, но и инвестировать. Это огромная реклама государству в контексте национальной безопасности, что было крайне важно для наших инвесторов и туристического сектора после начала войны", — написала А. Армонайте в своем аккаунте в Facebook.
"Также, по нашим предварительным подсчетам, Вильнюсский саммит НАТО привлечет в Литву около 5 тыс. человек. Один лишь туристический чистый доход составит 4-6 млн евро – столько делегации потратят на проживание, питание и т. д. Это за несколько дней", — отметила она.
11-12 июля в Вильнюсе впервые в Литве пройдет саммит НАТО. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидаются 40-50 зарубежных делегаций (до 3000 гостей) и около 2000 представителей неправительственных организаций и международных СМИ. О возможном своем участии в мероприятии упоминал и президент Украины Владимир Зеленский.
Сообщается, что центральное место в повестке дня саммита займут темы укрепления коллективной обороны Альянса и сдерживания, а также увеличения поддержки Украины.