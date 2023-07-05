Министр экономики: делегации-участницы саммита НАТО в Вильнюсе потратят 4–6 млн евро

"Помимо временных неудобств для компаний, расположенных в Старом городе, саммит НАТО в целом шлет сильный сигнал. Литва — часть сильнейшего в мире военного альянса, безопасная страна, где безопасно не только жить или проводить свой отпуск, но и инвестировать. Это огромная реклама государству в контексте национальной безопасности, что было крайне важно для наших инвесторов и туристического сектора после начала войны", — написала А. Армонайте в своем аккаунте в Facebook.

"Также, по нашим предварительным подсчетам, Вильнюсский саммит НАТО привлечет в Литву около 5 тыс. человек. Один лишь туристический чистый доход составит 4-6 млн евро – столько делегации потратят на проживание, питание и т. д. Это за несколько дней", — отметила она.