Министр экономики: действовавшие в России международные компании не смогут переехать в Литву

"Несмотря на то, что службы нашей страны обеспечивают исключительно строгую проверку прибывающей компании или лица, продолжение этого процесса в сегодняшней ситуации невозможно и не соответствует ожиданиям граждан Литвы", - написала министр в понедельник в фейсбуке.

"Мы останавливаем выдачу новых посреднических документов международным компаниям, у которых были представительства в России", - добавила она.

По словам министра, о переводе своих подразделений в Литву серьезно думали несколько действовавших в России IT-предприятий.

"Я всегда стремилась к тому, чтобы Литва была страной международного бизнеса. Поэтому после начала войны Литва поддерживала связь с международными компаниями, решившими покинуть Россию. Это были преимущественно IT-компании. С отдельными физическими лицами и специалистами мы никогда не работали, не работали с предприятиями российского капитала. Мы говорили только с международными компаниями", - пишет министр.

Как отмечает Армонайте, к концу марта в Литву переехали три небольшие международные компании, у которых уже были здесь представительства, но которые работали и в России. Министр говорит, что общее число переведенных лиц не достигает ста - это работники компаний, члены их семей, дети.

"Все эти люди прошли необходимые проверки", - сказала Армонайте.

Министр в середине марта сообщила, что из-за войны в Украине в Литву планируют приехать тысячи специалистов в области IT из России и Беларуси, министерство сотрудничает с уже обосновавшимися в Литве IT-компаниями этих стран на предмет перевода их подразделений в Литву, а также ведет переговоры о переводе подразделений неназванных западных компаний.

Офис президента сформулировал позицию, что переводимые в Литву IT-предприятия из России представляют риск, потому что российский IT-сектор находится под контролем служб безопасности.