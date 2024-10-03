Министр: цены на электроэнергию выросли в связи с ремонтом электростанций

„Основные причины в том, что в Финляндии ремонтируются два энергоблока (атомной электростанции – ELTA), в Латвии ремонтируются два газовых блока, а в Литве ремонтируется девятый энергоблок (Электренского комплекса – ELTA). Реально значительная часть газовых мощностей, которые обеспечивают баланс и позволяют производить электроэнергию при ее отсутствии, сейчас ремонтируется. Из-за ремонта у нас такая ситуация“, - сообщил журналистам в среду Д. Крейвис.
По словам министра, хотя часть оборудования в Электренай планируется отремонтировать в середине октября, когда ситуация на рынке „принципиально изменится“, суточные цены могут подскочить из-за зависимости от объектов энергосистемы других государств региона.
„Всю эту неделю у нас будет достаточно высокая цена. Но цены, надо помнить, ниже, чем в прошлом году, и в этом месяце они будут ниже, чем в прошлом году“, - сказал политик.
„Давайте не будем паниковать каждый раз, когда цены растут и падают. Давайте посмотрим на месячную цену, месячная цена будет ниже, я могу это гарантировать. В сентябре она была ниже, в октябре она будет ниже“, - пояснил Д. Крейвис.
По словам политика, хотя 9-й блок Электренского комплекса (ЭК), управляемого государственной энергетической группой Ignitis gamyba, ремонтируется, действует 8-й блок, но этого недостаточно для снижения цены, потому что более мелкие производители электроэнергии могут разбалансировать рынок.
Как сообщалось во вторник, утром 2 октября цена на электроэнергию на бирже Nordpool выросла более чем в четыре раза, пик был достигнут в 9 часов.
Было объявлено, что в самый дорогой час цена на электроэнергию за мегаватт-час достигнет 605,09 евро с НДС или 500,08 евро без НДС. С точки зрения среднесуточной цены среда является вторым самым дорогим днем в этом году, когда средняя цена достигнет 241,37 евро за мегаватт-час. Такой скачок цен отчасти был обусловлен нехваткой производства электроэнергии за счет солнечной и ветровой энергии.