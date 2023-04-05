Министр: цены на электричество сейчас – рекордно низкие, но они должны вырасти

Министр сказал, что, с учетом тенденций, на лето действующий механизм компенсации цен продлевать не планируют.

"На рынке у нас сейчас низкие цены", – сказал министр 5 апреля в парламенте на встрече с депутатами.

По его словам, весной цены бывают ниже обычных, поскольку немало электричества производят ГЭС.

Крейвис заметил, что сейчас много электричества на рынок поставляет Латвия, увеличилась генерация ветряных мельниц.

По словам министра, по мере потепления электричество должно подорожать, но оно все равно не будет таким дорогим, как в прошлом году.

"Надеяться на то, что цены останутся на том же уровне – сложно. Я думаю, что ближе к лету цены вырастут. Но таких высоких цен, как в прошлом году точно не будет. И цены на газ уже не будут такими высокими", – подчеркнул он, заметив, правда, что пока неизвестно, какими цены на газ будут во втором полугодии.



"Эти факторы позволяют рассчитывать на энергетически более легкий год", – заметил Крейвис.

На вопрос, намерено ли правительство продлить компенсации, действующие до июля, министр отметил, что по нынешним прогнозам, потребности в этом не будет.

Сейчас государство компенсирует 28,5 цт/кВт/ч, до 28 центов.

"По крайней мере сейчас прогнозируют, что цена будет ниже 28 цт/кВт/ч. Поэтому пока потребности в компенсациях нет. Будем видеть динамику цен и в будущем государство будет реагировать автоматически", – сказал Крейвис.

Литовское агентство энергетики во вторник сообщило, что цены на электричество снижаются. В марте средняя цена на бирже, по сравнению с февралем, снизилась на 23%. Сейчас фиксируются самые низкие цены с августа 2021 года, когда началось подорожание электроэнергии.