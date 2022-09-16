Министерство: в Литве работает половина украинских беженцев трудоспособного возраста

Почти 10 тыс. украинцев были трудоустроены Службой занятости, и еще им предлагается 4,2 тыс. рабочих мест, сообщило Министерство социальной защиты и труда. Всего на данный момент в Литву прибыло более 65,3 тыс. украинских беженцев.
По данным Европейской Комиссии, в Литве работают 53% украинцев трудоспособного возраста, между тем, в Люксембурге, Болгарии или Бельгии - всего 5%.
"Схожий менталитет стран, сотрудничество между социальными партнерами, открытость бизнеса для вновь прибывших привели к тому, что жители Украины чувствуют себя в Литве в безопасности, как в социальном, так и в экономическом плане", - сказала директор Службы занятости Инга Балнаносене.
Средняя зарплата украинцев, работающих в Литве, составляет около 1 тыс. евро "на бумаге".
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