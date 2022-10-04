Министерство: в Литве планируют ввести запрет на использование ископаемого топлива

Министерство предлагает поправки к закону, согласно которым, муниципалитеты могли бы сами установить виды топлива, которые нельзя использовать в домашних хозяйствах, на производстве и в энергокомпаниях и применять установленные ЕС требования к котлам и печкам.
"После отказа от использования ископаемого твердого топлива улучшится качество воздуха в холодное время года, уменьшатся выбросы газов, вызывающих парниковый эффект, ускорится переход к использованию возобновляющихся источников энергии", – сказано в сообщении.
По данным министерства, снижение масштабов использования ископаемого топлива актуально для достижения рекомендуемого ВОЗ уровня загрязнения. Сейчас на всех станциях в Литве количество твердых частиц в воздухе превышает установленные ВОЗ в 2021 году требования.
По данным Департамента статистики, в прошлом году во всех секторах в Литве использовали 246 800 тонн каменного угля, кокса и полукокса – 17 200 тонн, торфа (включая брикеты и гранулы) – 74 900 тонн.
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