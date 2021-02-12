aA
Министерство экономики и инноваций Литвы уточняет, что с 15 февраля откроются салоны красоты в торговых центрах, разрешается работать и массажистам.
Po apsilankymo salone klientė neliko patenkinta.
Po apsilankymo salone klientė neliko patenkinta.
© Shutterstock

Министерство информирует, что с 15 февраля можно предоставлять услуги массажа. Массажисты должны обеспечить 20 кв. м на одного клиента или обслуживать не больше одного человека, если продолжительность процедуры больше 15 минут.

Медицинские массажи можно делать, только если есть направление от врача.

Министерство ответило и на вопрос, могут ли работать салоны красоты, находящиеся в торговых центрах. Сообщается, что такие салоны смогут работать с 15 февраля.

Статьи по теме:
Торговые предприятия Литвы готовятся к открытию, некоторые всё еще уточняют условия  (2)
Жителям не на что жить: несмотря на запреты, рекламируют свою деятельность  (72)

Если в салоне есть несколько помещений, в них могут предоставлять услуг.

Delfi напоминает, что с понедельника могут работать небольшие магазины - до 300 кв. м, если в них есть вход снаружи.

Магазины в торговых центрах работать не могут. Исключение сделано только для цветочных салонов.

На улице разрешается торговля промтоварами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Правительство Литвы одобрило план карантинных послаблений, но предупредило об угрозе (43)

Правительство Литвы 10 февраля одобрило план...

Правительство Литвы будет решать вопрос карантинных послаблений (17)

Правительство Литвы в среду будет решать вопрос...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: тест стоит намного дешевле одного дня в реанимации (42)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу в...

На следующей неделе снова прогнозируют холода: февраль покажет, какой бывает зима (6)

В последнее время и днем, и ночью было холодно, но в...

Глава МИД Литвы о заявлении Лаврова: это характерно для России (16)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Профессор представителям частного бизнеса Литвы: есть лишь два способа работать безопасно (3)

Профессор Вильнюсского университета, врач-гематолог...

Эксперты: по количеству употребляемого алкоголя Литва становится похожа на страны Восточной Европы (25)

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ)...