Министерство информирует, что с 15 февраля можно предоставлять услуги массажа. Массажисты должны обеспечить 20 кв. м на одного клиента или обслуживать не больше одного человека, если продолжительность процедуры больше 15 минут.

Медицинские массажи можно делать, только если есть направление от врача.

Министерство ответило и на вопрос, могут ли работать салоны красоты, находящиеся в торговых центрах. Сообщается, что такие салоны смогут работать с 15 февраля.

Если в салоне есть несколько помещений, в них могут предоставлять услуг.

Delfi напоминает, что с понедельника могут работать небольшие магазины - до 300 кв. м, если в них есть вход снаружи.

Магазины в торговых центрах работать не могут. Исключение сделано только для цветочных салонов.

На улице разрешается торговля промтоварами.