"Из-за остановки поставок угля из России украинские тепловые электростанции в настоящее время испытывают дефицит. Украинская сторона заявляет, что покупка электроэнергии возможна для поддержания баланса энергосистемы", - сообщили BNS в Минэнерго.

По сообщению ведомства, решение украинского регулятора разрешает, но не обязывает закупать электроэнергию из Беларуси.

"Беларусь в настоящее время не экспортирует электроэнергию, потому что ее энергосистема все еще сбалансирована", - говорится в комментарии министерства BNS.

Министерство энергетики Беларуси заявило, что в минувший вторник страна экспортировала электроэнергию в Украину в качестве помощи на случай аварии.

В апреле министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что, когда Украина перестала покупать электроэнергию у Беларуси, была разрушена схема ее обмена, по которой обменивались потоки: Украина покупала белорусскую, а по факту российскую электроэнергию и платила Беларуси, а страны Балтии покупали российскую электроэнергию через Латвию, но реально закупали белорусское электричество и платили России.

Источники BNS тогда заявили, что Украина прекратила выплаты Беларуси не без усилий Литвы. Не получив денег за экспортируемую электроэнергию, Минск якобы приостановил ее экспорт.

Минск заявляет, что на данный момент речь не идет о долгосрочных контрактах с Украиной, но надеется в ближайшем будущем возобновить коммерческие поставки в Украину, которые были прекращены несколько месяцев назад.

Украинские эксперты прогнозируют, что на следующей неделе начнется постоянный импорт белорусской электроэнергии.

В мае регулятор энергетического рынка Украины запретил импорт электроэнергии из Беларуси и России до октября, а в сентябре продлил запрет до начала ноября.

Литва, бойкотирующая Белорусскую атомную электростанцию ​​(БелАЭС в Островце), тогда приветствовала решение Киева.

В середине сентября Литва сократила пропускную способность линий с Беларусью, чтобы белорусская электроэнергия не попала на ее рынок через Латвию.