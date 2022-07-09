Министерство транспорта: Литва должна быть доступна прямыми авиарейсами из 150 направлений

"Дорожная карта устанавливает четкие приоритеты и стратегические направления, которые позволят в ближайшее десятилетие значительно улучшить доступность страны прямыми рейсами, расширить авиационные услуги, а также эффективно планировать работы и инвестиции", — сказал для пресс-релиза министр Марюс Скуодис.

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В прошлом году в Литву можно было добраться прямыми рейсами из 94 направлений.

В 2019 году Литва заняла 75-е место в рейтинге международной оценки доступности Международной ассоциации воздушного транспорта, и если цели, заявленные в дорожной карте, станут реальностью, страна должна подняться на 85-е место.

До 2030 года планируется также соединить аэропорты Вильнюса и Каунаса железнодорожной линией Rail Baltica, развить услуги по ремонту и техническому обслуживанию самолетов, увеличить грузопоток, перевозимый воздушным транспортом, создать и внедрить новую модель популяризации воздушного транспорта, повышать привлекательность Литвы как направления для туризма и бизнеса.