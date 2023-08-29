Министерство предлагает ужесточить требования к таксистам и водителя, предоставляющим услуги пассажирам

Министерство транспорта и коммуникаций подготовило соответствующие поправки к Кодексу дорожного транспорта. Позже их обсудит правительство, а окончательное решение примет парламент.
Министерство предлагает установить больше требований к водителям, которые хотят предоставлять такие услуги или работать таксистами. У них должно быть водительское удостоверение, выданное в странах ЕС, странах ЕЭЗ, Великобритании, Швейцарии или Украине.
Сейчас может быть водительское удостоверение любой страны, не надо даже регистрироваться в ЕС.
По данным Администрации безопасного транспорта, 19% – около 3780 - лиц, которые обращались за разрешением на предоставление услуг подвоза пассажиров, предъявляли права третьих стран.
Кроме того, перед выдачей разрешения у водителей будут проверять документы (сейчас их проверяют, когда останавливают действие разрешения после получения 3 взысканий, связанных с нарушением ПДД). Разрешение будут упразднять, если водители будут работать на другом автомобиле или на автомобиле, не отвечающем требованиям или если водители не будут предоставлять данные, необходимые для уплаты налогов.
Министерство также предлагает отказаться от использования оборудования, которое вместо таксометра считает цену за проезд, – поскольку есть подозрения, что не все водители декларируют все доходы.
Кроме того, предлагается запретить использование для оплаты счетов личный счет водителя.