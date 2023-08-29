Министерство предлагает ужесточить требования к таксистам и водителя, предоставляющим услуги пассажирам

Министерство транспорта и коммуникаций подготовило соответствующие поправки к Кодексу дорожного транспорта. Позже их обсудит правительство, а окончательное решение примет парламент.

Министерство предлагает установить больше требований к водителям, которые хотят предоставлять такие услуги или работать таксистами. У них должно быть водительское удостоверение, выданное в странах ЕС, странах ЕЭЗ, Великобритании, Швейцарии или Украине.

Сейчас может быть водительское удостоверение любой страны, не надо даже регистрироваться в ЕС.

По данным Администрации безопасного транспорта, 19% – около 3780 - лиц, которые обращались за разрешением на предоставление услуг подвоза пассажиров, предъявляли права третьих стран.